Doch nicht nur Julianna hatte unter den Sheridans zu leiden. Ihr Vater verlor sein Land und nahm sich das Leben. Inzwischen hat Julianna ein Vermögen mit einer Handelskette für Wein gemacht, die sie gemeinsam mit ihrem Bruder Trevor in Amerika aufgebaut hat. Heimlich hat sie in den vergangenen Jahren Anteile am Weingut der Sheridans gekauft, und nun besitzt sie den größten Teil der Ländereien.



Julianna teilt den Sheridans mit, dass sie hinter der "feindlichen Übernahme" steckt und sie der Familie alles nehmen wird, so wie ihren Eltern damals auch alles genommen wurde.



Doch als sie auf Gray trifft, mit dem sie seit der Nacht ihrer Fehlgeburt keinen Kontakt mehr hatte, werden alte Wunden aufgerissen. Gray, der inzwischen mit Pam verlobt ist, beschwört sie, von dem Rachegedanken abzulassen. Julianna stellt schnell fest, dass sie mit der Vergangenheit noch nicht abgeschlossen hat und dass sie mit Gray noch mehr verbindet, als sie wahrhaben will.