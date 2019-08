"Father Brown" ist ein katholischer Pfarrer, der nicht nur auf der Kanzel seine Predigt hält. Vielmehr hat er auch das spezielle Talent, Verbrechen aufzuklären. Er kann es nicht lassen, der zuständigen Polizei tatkräftig bei den Ermittlungen zu helfen. Da kommt ihm sehr zugute, dass manch reuiges Gemeindemitglied bei ihm die Beichte ablegt und so mitunter abgründige Einblicke in die Denkweise der Täter gewährt.



Angesiedelt in den 1950er-Jahren, spielt die Serie inmitten der herrlichen Landschaft Englands. Mark Williams ("Harry Potter", "The Indian Doctor") verkörpert in der Roman-Adaption von Gilbert Keith Chesterton den Father Brown.