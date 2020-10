Eigentlich hatte Beattie sich nur am Bein verletzt, jetzt finden Shambu und Penelope sie tot in ihrem Zimmer auf, das von einer Bienenpfeife ganz verraucht ist. Die Botschaft an Shambu ist verschwunden, und er wird von der Polizei des Mordes an seiner Mutter beschuldigt. Wer hatte ein Motiv, die wohlhabende Imkerin Beattie May umzubringen?