Ein neuer Anfang (2)

Während er mit seiner Familie im Gasthaus des Kargerwirts übernachtet, legt man ihm heimlich ein angefahrenes Reh in den Kofferraum seines Wagens und zeigt ihn anschließend wegen Wilderei bei der Polizei an. Rombach ist in einer peinlichen Situation. Sein Traum, in Küblach Förster zu werden, scheint plötzlich wieder in weite Ferne zu rücken. Doch mit einem kleinen, höchst ungewöhnlichen Trick gewinnt er seine Chance schließlich wieder zurück. Das zuständige Ministerium ernennt ihn zum neuen Förster im Revier Falkenau.



Auch seine Kinder freunden sich langsam mit dem Gedanken an, auf dem Land zu leben. Nur Oma Herta macht es Martin Rombach nicht leicht: Sie weigert sich standhaft, "in die Wildnis" mitzuziehen.