Sie betreibt im infrage kommenden Gebiet in der Nähe des Sees eine Fischzucht. Stefan gegenüber beteuert Frau Sterzl ihre Unschuld, auch ihr Neffe Herbert, der bei ihr angestellt ist, weist jegliche Vorwürfe vehement von sich. Stefan gerät in eine Sackgasse. Doch auch, als sich die Wasserwerte wieder normalisieren, lässt er nicht locker.



Hartnäckigkeit beweist auch Petra Gebauer. Sie muss ihr frisch geschlagenes Holz verkaufen, will sich aber nicht weiter dem Preisdiktat Franz Berghammers beugen, der der einzige Sägewerksbesitzer weit und breit ist. Daniel kann sie gerade noch davon abhalten, Brennholz aus den erstklassigen Stämmen zu machen. Er wendet sich Rat suchend an seinen Vater.



Und tatsächlich: Stefan drückt Petra eine Liste mit Namen von Waldbauern in die Hand, die Interesse an einer Vereinigung der Störzinger Waldbesitzer hätten. Er selbst kann das Ganze nicht initiieren, aber vielleicht hat Petra Lust? Ganz nach dem Motto: Zusammen ist man stärker. Petra ist gleich Feuer und Flamme und stürzt sich in die Arbeit für den WBV. Gemeinsam könnten sie Berghammer vielleicht die Stirn bieten.



Auf ihrem Hof bleibt indes das meiste an Daniel hängen, der mit seiner aktuellen Lebenssituation immer unzufriedener wird.