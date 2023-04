Auch Förster Stefan Leitner sorgt sich um seinen Vater. Doch er ist mit anderen Dingen beschäftigt. In Störzing treiben Wildschweine ihr Unwesen und dringen immer häufiger bis in die Vorgärten vor. Der kleine Hund von Lisas Schulkamerad Kai Eckert wird sogar tödlich von einem Wildschwein verletzt. Sein Vater Franz Eckert, ein einflussreicher Mann in der Gemeinde, drängt Bürgermeister Kögl daraufhin, möglichst schnell etwas gegen diese Plage zu unternehmen.



Stefan ist sich der Überpopulation durchaus bewusst, aber um eine sichere Jagd vorzubereiten, braucht es Organisation und Zeit. Doch Geduld ist nicht Kögls Stärke, er setzt dem Förster die Pistole auf die Brust. So versucht Stefan in Windeseile alle nötigen Vorkehrungen zu treffen. Lisa kann nicht glauben, dass ihr Vater wirklich auf die Jagd gehen will. Es kommt zum Streit zwischen Vater und Tochter. Lisas Wut auf die Jäger und ihr großes Engagement beim Tierschutz arten in einen gefährlichen Aktionismus aus.



Jenny Leitner hat sich an der Münchner Journalistenschule beworben und soll zu ihrer großen Freude zur Aufnahmeprüfung. Ihrem Freund Konstantin hat sie das allerdings noch nicht erzählt, so dass dieser von den Karriereplänen seiner Freundin vollkommen überrollt wird. Es kommt zum Streit zwischen den beiden. Wer soll sie nun beim Lernen unterstützen? Stefan ist zwar beschäftigt, hat dafür aber eine tolle Idee: Der Einzige in der Familie, der im Moment mehr Zeit hat, als ihm recht ist, ist Wolfgang.



Daniela leidet sehr darunter, dass der Kontakt zu ihrer Schwester Marie fast abgebrochen ist. Dabei hat sie sich mit Peter wieder versöhnt. Er hat ihr den Seitensprung verziehen, weil er sie liebt. Daniela kann es kaum ertragen, dass sie wieder glücklich ist, während Stefan und Marie leiden. Peter fasst sich ein Herz und sucht Marie auf. Nur er kann verstehen, wie sie sich fühlt. Und vielleicht hat er auch ein Rezept für Marie.