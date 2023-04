Als Herr Zielke, Besitzer einer großen Papierfabrik und mächtiger Unternehmer im Ort, einen schweren Wasserschaden in seinem Haus meldet, ist schnell klar, dass dieser über die Kanalisation verursacht wurde. Zielke ist sich sicher, dass der gehobene Grundwasserspiegel ursächlich ist, der für die Renaturierung des Störzinger Moors erforderlich war.



Mit seinem Anwalt erreicht er bei Bürgermeister Kögl nicht nur eine Entschädigung, sondern auch das Versprechen, dass die Renaturierung rückgängig gemacht wird. All die Arbeit von Stefan und seinen Mitarbeitern soll umsonst gewesen sein? Das will Stefan nicht hinnehmen. Mit Unterstützung seiner Praktikantin Sylvia macht er sich daran, die Wahrheit herauszufinden.



Marie hat in ihrer Praxis alle Hände voll zu tun. Zahlreiche besorgte Hundebesitzer präsentieren ihr ihre Vierbeiner, die allesamt von schmerzhaften allergischen Hautentzündungen geplagt sind. Eines haben alle gemeinsam: Sie waren am Ammersee spazieren.



Aufgrund des großen Patientenandrangs schafft es Marie nicht, Lisa rechtzeitig bei der Betreuung ihres kleinen Bruders abzulösen. So muss sie Lisa bitten, Lukas doch zu ihrer Verabredung mit ihren Freunden mitzunehmen. Lisa ist darüber alles andere als begeistert. Sie wollte mit Anna, Kai und Johannes schwimmen gehen, doch Lukas ist dafür noch zu klein.



Die Jugendlichen entscheiden, den Kleinen am Ufer des Ammersees zurückzulassen. In einem unbeobachteten Moment verschwindet Lukas.