Marie ist sich sicher: Daniela und Harald hatten sich bei ihrer Scheidung klar geeinigt, dass sie den Hof allein behält. Doch ein Schriftstück, das Haralds Abtretung des Besitzes belegen könnte, gibt es offenbar nicht. Und so übernimmt Königstein mit großer Genugtuung auf dem Hof das Kommando und treibt vor allem Steffi Fischer, die Reitlehrerin, zur Verzweiflung.



In Peter findet Marie keinen Verbündeten. Er ist in Trauer versunken und kennt sich als hauptberuflicher Bürgermeister zudem mit der Führung eines Reiterhofes nicht aus. Soll er seinen Anteil an Harald verkaufen? Stefan und Marie versuchen alles, um diesen Schritt zu verhindern.



Auch an anderer Stelle muss der Förster einen Kampf gegen Windmühlen kämpfen: Gemeinsam mit seinen Mitarbeitern Eva und Ronald hat er einen wunderschönen Weiher in ein Feuchtbiotop verwandelt. Ein Fischotter-Pärchen hat sich zur großen Freude aller dort angesiedelt. Doch plötzlich gerät die Idylle in Gefahr: Der einflussreiche Unternehmer Haller benötigt das Gelände für den Bau des neuen Golfplatzprojekts, den der Gemeinderat bereits genehmigt hat. Nun soll das Biotop verschwinden.



Nicht nur Stefan ist schockiert, als die ersten Bagger auftauchen, doch er kann in seiner Funktion nur mit Argumenten kämpfen. Diese werden weder von Peter Kögl noch von Herrn Haller gehört. Josef Neureuther allerdings findet in Stefans Tochter Jenny eine Verbündete. Beide organisieren den aktiven Widerstand.