Ein Qualitätssiegel des Naturparks soll dem Ganzen einen seriösen Stempel geben, dafür fließt ein Teil der Erlöse in die Naturparkstiftung. Was keiner ahnt - für Maria Grandl ist die Einführung der Milch der letzte Strohhalm zur Rettung ihres Unternehmens, denn die Bank droht, ihr den Geldhahn zuzudrehen.



Bei der Pressekonferenz konfrontiert der Störzinger Journalist Julius Rösler, bei dem Jenny Leitner als freie Mitarbeiterin arbeitet, die Molkereibesitzerin allerdings mit unschönen Fakten: Ihr Milchlieferant Germer hält sich ganz offensichtlich nicht an die strengen Richtlinien für das Bio-Siegel. Der Skandal ist groß, der Molkerei droht die Insolvenz. Konstantin Grandl, der den Kontakt zu seiner Mutter wegen der Beziehung zu Jenny abgebrochen hat, wundert sich. So eine Dummheit sieht seiner Mutter gar nicht ähnlich. Konstantin muss sich eingestehen, dass die Verzweiflung seiner sonst so hart erscheinenden Mutter und das Schicksal des Familienunternehmens ihm alles andere als egal sind, deshalb bittet er Stefan um Hilfe.



Ronald Badstuber und Eva Dacher entdecken bei Arbeiten am See das Nest einer brütenden Moorente, die sich im hohen Schilf eingerichtet hat. Da die in Deutschland selten gewordene Tauchente vom Aussterben bedroht ist und daher geschützt werden muss, bittet Stefan seine Mitarbeiter, den Nistplatz weiträumig abzusperren.



Stefans Tochter Lisa will derweil ihrer Freundin Anna helfen, deren Zeugnisnoten so schlecht sind, dass ihr USA-Austausch im nächsten Schuljahr gefährdet ist. Ihr Lehrer hat ihr die Chance gegeben, die Note durch ein Referat zum Thema Naturschutzgebiet Ammersee aufzubessern. Deshalb verspricht Stefan den beiden, ihnen die Moorente zu zeigen. Als er sein Versprechen nicht halten kann, nehmen die beiden Mädchen das Ganze allein in die Hand.