Breitkreuz, Badstuber und Eva Dacher beginnen sofort mit den Rodungsarbeiten, denn die weitere Ausbreitung muss verhindert werden. Stefan nimmt eine Probe eines kaputten Setzlings mit und bittet Marie, sich diese im Labor anzusehen. Sie findet heraus, dass die Jungbäume von einem gefährlichen Schädling befallen sind, dem Asiatischen Citrusbockkäfer. Wie kommt der in den Störzinger Wald? Stefan und Marie begeben sich auf Spurensuche.



Eva Dacher schwebt unterdessen privat auf Wolke sieben - sie hat sich schwer in Gero Keppler, den Inhaber eines Garten- und Heimwerkermarkts, verliebt. Doch dann erfährt sie, dass Gero illegal Zitronenbäumchen, die er aus Asien eingeführt hat, im Störzinger Wald entsorgt hat. Er hat also die Schädlinge verbreitet. Zu allem Überfluss bittet er sie, die Beweisstücke zu vernichten. Stefan spürt, dass mit Eva etwas nicht stimmt, aber sie redet nicht mit ihm.



Währenddessen hat der Förster auch mit dem Gemeinderat zu kämpfen: Stefan und Bürgermeister Peter Kögl würden gerne eine Schutzhütte für Wanderer errichten, doch wieder einmal wird über die Finanzlage der Gemeindekasse diskutiert. Dann bietet Xaver Gammerdinger an, die Hütte kostenneutral einfach selbst zu bauen. Fehlt nur noch das Holz! Sägewerksbesitzer Franz Berghammer gibt unter dem Druck der anderen klein bei und stiftet das zugeschnittene Holz nach Maßgabe von Gammerdinger. Das Ergebnis kann sich sehen lassen und bringt Berghammer und Maria Grandl auf die Idee, die Störzinger Hütte im großen Stil zu vertreiben. Dass Natur auch einträglich sein kann, freut die beiden Geschäftstüchtigen. Erst Kögl erinnert sie daran, dass sie die Rechte mit dem Erbauer der Hütte zu klären haben.



Breitkreuz will seine Franziska mit einem gemeinsamen Urlaub überraschen - nach Bali soll es gehen. Doch dann stellt sich heraus, dass Franziska mit all-inclusive und Langstreckenflügen wenig anfangen kann. Und nun?