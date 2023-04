Lisa kann ihre Geburtstagsgeschenke mit Hilfe von GPS-Geräten in der Natur finden - Schnitzeljagd 2.1! Marianne versteht den Sinn der Aktion nicht ganz, aber Lisa ist begeistert. Stefan bereitet mit Hilfe von Xaver Gammerdinger alles vor, und Lisa lädt ihre Freundin Anna und ihre Mitschüler Kai und Johannes ein. Gerade Johannes' Anwesenheit versetzt Lisa in Euphorie - bis sie feststellen muss, dass der mit Anna Händchen hält. Ihre Stimmung sinkt auf den Nullpunkt.



Auch über Wolfgang und Josef macht sich der Förster Gedanken: Beide kümmern sich als eine Art Dorfhelfer um den Hof und die Mutter von Herrn Birgmair, dessen Frau dringend eine Kur braucht. Mit Oma Birgmair ist alles andere als gut Kirschen essen. Auch die Arbeit auf dem Hof haben die beiden Senioren unterschätzt. Weil Stefan ahnt, dass sein Vater zu stolz ist, um Hilfe anzunehmen, fragt er seinen Freund Xaver Gammerdinger, ob dieser mal nach dem Rechten schauen kann.



Daniela Königstein hatte gehofft, ihren Ex-Mann Harald endgültig los zu sein, doch dieser gibt nicht nach. Verzweifelt vertraut sie sich ihrer Schwester Marie an. Daniela steckt richtig in der Klemme: Ihr Zuchthengst hatte von Harald gefälschte Papiere. Ihr Ruf als Züchterin und ihre gesamte Existenz stehen damit auf dem Spiel. Marie, Stefan und Peter reden Daniela gut zu. Sie entscheidet sich für eine Selbstanzeige, um Harald jede Möglichkeit zu nehmen, sie weiterhin zu erpressen.



Peter versucht, seiner Frau Ablenkung zu verschaffen, und beide planen für den Nachmittag einen gemeinsamen Tauchausflug. Aber Peter hat einen Termin mit dem Landrat verschwitzt und muss absagen. Daniela beschließt, allein tauchen zu gehen. Am Hafen trifft sie Harald, mit Wut im Bauch legt sie ab. Marie beobachtet ihren Tauchgang vom Garten des Forsthauses aus, wo sie mit Marianne das Geburtstagsessen für Lisa vorbereitet. Als ihre Schwester auch nach einer Stunde noch immer nicht wieder auf ihrem Boot ist, wird Marie nervös.