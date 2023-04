Wolfgang soll ihr Gesellschaft leisten und sich um Lukas kümmern. Marie ist enttäuscht, nimmt aber ihre Chance auf eine Auszeit schweren Herzens wahr. Stefan fährt wütend zu Kögl: nicht nur, dass dieser arabische Prinz sein Wochenende ruiniert. Warum darf der überhaupt ein Bussard-Ei kaufen? Die Gelege der Vögel stehen unter strengem Artenschutz. Doch Peter Kögl hält dem Förster eine Sondergenehmigung unter die Nase. Stefans Mitarbeiter Badstuber soll das Ei aus dem Nest holen. Am nächsten Tag stellt Stefan fest, dass alle Eier aus dem Bussardnest verschwunden sind. Badstuber beteuert seine Unschuld, doch Stefan suspendiert ihn vom Dienst.



Daniela Königstein bittet Stefan um Hilfe: Kögl, der zu einem Familienfest aufgebrochen ist, hat das Gatter offenstehen lassen. Jetzt sind einige ihrer Pferde von der Koppel ausgebüxt. Stefan hilft ihr gern, sie wieder einzutreiben. Beide haben großen Spaß und verbringen einen unbeschwerten Nachmittag miteinander. Stefan genießt die lockere und leichte Atmosphäre mit Maries Schwester, solche Momente hat er in seiner Beziehung schon lange nicht mehr erlebt. Eins führt zum anderen, und Stefan und Daniela verbringen die Nacht miteinander. Am nächsten Morgen wacht Stefan in Danielas Schlafzimmer auf und ist entsetzt über sich selbst. Voller Scham trifft er im Forsthaus auf Marie, die die romantische Berghütte ohne Stefan nicht genießen konnte und nach Störzing zurückgekehrt ist. Stefan ist am Boden zerstört: Er hat Marie betrogen. Wie soll es jetzt weitergehen?