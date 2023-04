Überraschend ist es plötzlich Franz Berghammer, der im Gemeinderat stets gegen das Bauvorhaben war, der nun seine Wiese als den perfekten Standort anpreist. Er hat auch schon ein Gutachten eingeholt. Jetzt ist es aber Maria Grandl, die querschlägt: Warum soll nur der Berghammer am Windpark verdienen? Auf dem Weg zur schlauen Lösung warten noch weitere Herausforderungen auf Stefan und Peter: Römer, Neid und Gier.



Während Stefan und Peter schwer in ihren Windpark-Problemen eingespannt sind, versucht Marie, die Familie, ihre Tierarztpraxis und den Reiterhof ihrer verstorbenen Schwester in Gang zu halten. Sie ist am Ende ihrer Kräfte. Zum einen kommt es zum Streit mit Stefan, der sie ihrer Ansicht nach mit allem im Stich lässt. Und sie macht Peter klar, dass er endlich einen Verwalter einstellen muss. Marie gibt eine Anzeige auf, und schon stehen die ersten Bewerber vor der Tür. Schnell ist klar, dass die Suche nach dem perfekten Gutsverwalter keine leichte Aufgabe sein wird.



Josef, der die Suche nach einer Frau, mit der er den Lebensabend verbringen kann, längst aufgegeben hat, lernt bei einem Spaziergang Dr. Roswitha Ludwig kennen. Die aparte Wissenschaftlerin ist vom archäologischen Landesamt und begutachtet die römischen Artefakte, die in Störzing gefunden wurden. Kurzerhand quartiert sie sich mit ihrem Dackel Rudi in der Jugendherberge ein. Während Josef sich über beide Ohren verliebt, hält seine Schwester Marianne von der überheblichen Roswitha Ludwig wenig.