Er hat auch von Menschen achtlos weggeworfenen Plastikmüll als Baumaterial verwendet. Eine große Gefahr für seine Brut! Damit auch weiterhin Regenwasser ungehindert aus dem Nest abfließen kann, beschließt Stefan, das Plastik zu entfernen, obwohl der Eingriff in die Brutstätte eigentlich ein grober Verstoß gegen den Tierschutz ist. Gemeinsam mit seinen Mitarbeitern Ronald Badstuber und Eva Dacher macht er sich an die Arbeit, doch hat er nicht damit gerechnet, dass sein rasches Handeln plötzlich für negative Schlagzeilen sorgt.



Schlechte Nachrichten für Marianne: Die Versicherung will nicht für den abgebrannten Hof haften, bietet nur eine lächerliche Abfindung an. Marianne, Josef und Wolfgang stehen vor dem Ruin. Wo sollen sie hin? Stefan hat eine Idee, doch damit würde er die Brücken nach Küblach endgültig abbrechen.



Im allgemeinen Trubel fühlt sich Stefans Freundin Marie Stadler recht verloren. Sie leidet darunter, arbeitslos zu sein, aber gleichzeitig scheint auch niemand an ihrer Hilfe interessiert. Stefan bemerkt das vor lauter Stress nicht einmal.