Bibi ist wütend auf Fritzie. Sie schämt sich für ihre Armut. Sie will vor den anderen nicht als Sozialfall gelten und beschließt, auf dem Schulflohmarkt ihre neue Jacke zu verkaufen. Als in Bibis Nähe die Brieftasche eines Vaters verschwindet, richtet sich der Verdacht erneut gegen Bibi. Fritzie ist von Bibis Unschuld überzeugt. Doch Hausmeisterin "Big Chief" bringt Fritzie auf eine Spur.



Indessen wachsen die Spannungen zwischen Fritzie und Stefan, so sehr sie sich auch umeinander bemühen. Melanie zeigt Fritzie, dass es sehr wohl Wege gibt, Frieden mit dem veränderten Köper zu schließen. Angeregt von Melanies neuer Prothesen-Reizwäsche schlägt Fritzie ihrem Stefan ein Blind Date vor. Als "Lili" und "Tom" gelingt es ihnen tatsächlich, wieder an die Unbefangenheit und Anziehung früherer Tage anzuknüpfen. Sie haben endlich wieder Sex - auf der Restaurant-Toilette. Zwar schlagen plötzlich die Nebenwirkungen der Chemotherapie mit Wucht zu, dennoch ist der Abend ein Erfolg: Fritzie traut sich, Stefan ihre versehrte Brust zu zeigen.