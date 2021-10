Am Tatort des tödlichen Attentats auf Rudolf Hensel, den Kanzlerkandidaten der Nationalen Alternative Deutschlands, und seine Familie wird ein muslimischer Scharfschütze gefunden. Wie es scheint, hat er nach der Tat Selbstmord begangen. Alles deutet auf ein islamistisches Terrornetzwerk. Daraufhin werden überall in Deutschland Muslime auf der Straße angegriffen und angefeindet – die Strategie der rechten Terrorzelle rund um Cato, Ole und Brehme, die die eigentlichen Strippenzieher sind, scheint also aufzugehen.