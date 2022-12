Schon bald erwarten Peter und Anna ihr erstes Kind, was zu weiteren Spannungen mit dem Vater führt. Die Tauffeier läutet das Ende des gemeinsamen Familienlebens ein. Peters Vater schiebt seine psychisch kranke Frau Heide in ein Pflegeheim ab. Als er seinem Sohn eine tödliche Krankheit offenbart, fühlt sich der junge Peter zum ersten Mal nicht betroffen, sondern befreit. Er entlädt all seinen aufgestauten Hass und seine Lebenslüge – mit fatalen Folgen.



Es folgen unbeschwerte Jahre für Peter und Anna, bis eines Tages die Familie von Dilara Miller als Klienten in der Kanzlei auftauchen und seine Vergangenheit ihn wieder einholt: der Unfall in der Nacht seines Abiballes. Dilara Millers Familie braucht dringend Hilfe, denn ihrem Vater wurde damals fälschlicherweise der Unfall angehängt.



Schuldbewusst schmiedet Peter einen hohlen Plan der Wiedergutmachung und besucht den schwer verletzten vermeintlichen Täter im Krankenhaus. Als er Dilara auf dem Drogenstrich entdeckt, verhält er sich wie ein Vater, und die verhängnisvolle Beziehung der beiden nimmt ihren Lauf.



Tim und Vivi wachsen nun immer enger zusammen und werden zu einer Schicksalsgemeinschaft. Tim, zwielichtiger Sohn einer Prostituierten mit traumatischer Kindheit, und Vivian, das Waisenkind. Kann sie dem Polizisten trauen? Ein Besuch bei der Pflegefamilie ihrer kleinen Schwester wühlt sie auf.



"Gestern waren wir noch Kinder" ist eine Geschichte über einschneidende Erlebnisse und Familiengeheimnisse, die zu einer emotionalen Katastrophe in der Gegenwart führen. Das ZDF zeigt die Miniserie, die mithilfe von Rückblenden in das derzeitige Leben der beteiligten Figuren erzählt wird, als dreiteiligen Fernsehfilm.