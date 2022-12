Parallel bekommt Vivi eine Nachricht, dass Annas Handy angeschaltet wurde. Sie ortet das Gerät, macht sich mit Tim auf den Weg und findet es an einem Ort, mit dem sie niemals gerechnet hätte. Vivi hofft, auf dem Handy etwas über ein mögliches Mordmotiv herauszufinden und endlich Gewissheit darüber zu bekommen, was an dem verhängnisvollen Tag passiert ist. Tim wirkt nervös. Welche Rolle spielte er in dem Familiendrama der Klettmanns?



Im Gefängnis bekommt Peter unerwarteten Besuch aus der Vergangenheit und muss einsehen, dass er jetzt ganz auf sich allein gestellt ist.



In der Vergangenheit gesteht Peter seiner Frau Anna endlich sein dunkles Geheimnis, seine schreckliche Tat in der Nacht ihres Abiballes. Für Anna bricht eine Welt zusammen. Bei einer Polizeikontrolle lernt sie Tim kennen und beginnt eine leidenschaftliche Affäre mit ihm. Kurz vor ihrem Tod macht sie jedoch eine verstörende Entdeckung.



Sie versucht, die Beziehung zu Tim zu beenden. Doch der lässt sich nicht so einfach abwimmeln. Er geht sogar zu Peter und verrät Anna. Doch Peter ist bereit, ein neues, aufrichtiges Leben mit Anna zu führen. Ohne Geheimnisse. Den Kontakt zu Dilara bricht er ab. Doch Anna will nichts mehr von Peter wissen. Unverzeihlich, was er ihr verschwiegen hat.



Am Ende fasst Anna einen folgenschweren Entschluss und konfrontiert Peter damit.



"Gestern waren wir noch Kinder" ist eine Geschichte über einschneidende Erlebnisse und Familiengeheimnisse, die zu einer emotionalen Katastrophe in der Gegenwart führen. Das ZDF zeigt die Miniserie, die mithilfe von Rückblenden in das derzeitige Leben der beteiligten Figuren erzählt wird, als dreiteiligen Fernsehfilm.