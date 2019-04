Als Direktorin des Internats Schloss Bergbrunn will Gitta Engel in erster Linie eine Heimat bieten - für Schüler, Lehrer und Trainer. Ihr Ehrgeiz, für die Schule das Premiumsiegel zu erreichen, treibt sie ebenso an wie das Gefühl, das richtige pädagogische Konzept dafür zu haben. Kleine Klassen, ausgezeichnete Trainer und eine Gemeinschaft, in der nicht nur der Einzelne zählt. Sie hat sich ihren Lebenstraum erfüllt und trotzdem mit vielen Hindernissen zu kämpfen. Denn nicht nur ihr Halbbruder und bisheriger Pächter des Schlosses, Josef Eder, versucht ihr immer wieder Steine in den Weg zu legen.