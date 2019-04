Da die sportlichen Leistungen von Liv vor Kurzem deutlich eingebrochen sind, kündigt sich Livs Mutter Marie an, die es ausgerechnet unter Neles Vater Bernie als Trainer zu Olympia-Gold schaffte. Nele muss herausfinden, was in dem Mädchen vor sich geht, und versucht, sie vor den übermäßigen Erwartungen zu schützen.



Die Direktorin Gitta Engel bekommt einen Anruf von einem Anwalt. Angeblich ist der Kaufvertrag, mit dem ihr Vater damals das Schloss Bergbrunn erworben hat, ungültig. Damit droht sie das Internat zu verlieren. Auch wenn sie weiß, dass ihr Halbbruder und Dauerkontrahent Josef Eder dahintersteckt, benötigt sie die Hilfe von Richterin Ingeborg Paulus, um dieser neuen Kampfansage die Stirn zu bieten.