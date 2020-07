Frau Dr. Engel hätte die Chance, mit Hilfe des Sportmanagers Peter Preuss, den sie noch aus früheren Zeiten kennt, den ehemaligen Olympiasieger Julius Brink als Trainer für Beachvolleyball ans Internat Schloss Bergbrunn zu holen. Was dringend nötig wäre, denn Leichtathletik-Trainerin Bianca Racke füllt diese Lücke mehr schlecht als recht. So scheint Frau Racke, zuletzt auch zunehmend wunderlich zu werden: Sie wirkt übernervös und lässt beim Auftauchen von Peter Preuss auf dem Trainingsplatz völlig überstürzt die Übungen abbrechen.



Preuss jedoch sorgt seinerseits für Konflikte innerhalb der Schülerinnen: Er möchte, dass Katharina, die einem optischen Ideal entspricht, bei Weitem aber noch nicht auf dem Trainingsstand der anderen Volleyballerinnen ist, bei einem Trainingsspiel vor Sponsoren mit der ebenfalls hübschen Lucie zusammenspielt. Diese bildet eigentlich ein eingespieltes Team mit Juli, einer anderen Spitzen-Volleyballerin. Doch Preuss argumentiert: Nur wenn er die Sponsoren überzeugt, kann er Julius Brink nach Bergbrunn holen und den Bestand der Beachvolleyball-Abteilung sichern.



Während Sozialpädagogin Nele Seitz mit Unterstützung von Ärztin Dr. Sonja Bernrieder der Frage nachgeht, ob Katharina mit ihrer Vorgeschichte überhaupt in der Lage ist, eine solche Drucksituation zu meistern, haben die beiden Frauen unvermutet auch mit Bianca Racke zu tun. Denn diese liegt plötzlich hilflos in der Turnhalle und zeigt Anzeichen einer akuten Belastungsreaktion auf ein Trauma. Wie können die Kolleginnen ihr helfen und gleichzeitig vermeiden, dass sie in eine psychiatrische Einrichtung eingewiesen werden muss?



Wie nebenbei versucht Nele, im fordernden Berufsalltag des Internats eine Beziehung mit David Marr zu führen. Kaum finden sie Zeit füreinander. Und kabbeln sich immer wieder über den diesjährigen traditionellen Gipfelstürmer-Wettbewerb des Internats, bei dem die Mädchen dieses Mal ausnahmsweise den in den Bergen versteckten Geocache vor den Jungen gefunden hatten. Dabei enden Nele und David immer wieder bei einer fast philosophischen Frage: Werden Frauen grundsätzlich zuvorderst nach ihrem Äußeren, und nicht nach ihrer Leistung beurteilt?