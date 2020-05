Der stellvertretende Hoteldirektor Dieter Saalbach trifft sich mit seinem Konkurrenten Drommert, der endlich Fakten und Verwertbares über die Hansson-Gruppe haben will. In einem Restaurant übergibt ihm Saalbach Maries Konzept. Zufällig haben sich auch Marie und Ilka hier zum Essen verabredet. Fassungslos beobachtet Marie Saalbachs Treiben. So kommt Ilka nicht dazu, Marie zu erzählen, dass sie das Management von Franks Klinik übernehmen wird.

Am nächsten Morgen erfährt Marie von Ronaldo, dass Ilka kündigen will. Sie entschließt sich, Ronaldo von Saalbach zu erzählen. Nach einem Anruf im Townhouse-Hotel knöpft sich Ronaldo seinen Freund und Stellvertreter vor: Er entlässt ihn fristlos und erteilt ihm Hausverbot.



Dieter Saalbach ist am Boden zerstört. Denn er ist nicht nur seinen Job los: In zwei Tagen geht seine Scheidung offiziell über die Bühne. Er sucht Trost bei Daniela Holm, dann bei Nicole. Beide Frauen weisen ihn zurück. Saalbach sieht keinen Ausweg. Als Daniela und Nicole das Hotel verlassen, entdecken sie den lebensmüden Dieter auf dem Dach.