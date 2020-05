Während die selbstbewusste Ilka als Chefsekretärin im internationalen Hotelkonzern Hansson in Hamburg beruflich Karriere macht, ist Marie bei ihren Eltern in der Provinz geblieben und arbeitet im Büro einer Baumschule.



Dass sie diese Anstellung und auch die Beziehung zu ihrem Freund Peter nicht wirklich ausfüllen und glücklich machen, wird ihr immer schmerzlicher bewusst. Ausgerechnet als Marie in Hitzacker ihren 35. Geburtstag feiert, muss sie feststellen, dass Peter sie mit seiner jungen Arbeitskollegin Katrin betrügt. Total frustriert findet Marie Unterstützung und Trost bei ihren Eltern, die in Hitzacker eine gut gehende Metzgerei betreiben. Nach einer Auseinandersetzung mit Peter und erneuten Streitereien mit Frau Steunert, der Chefin der Baumschule, hat Marie endgültig die Nase voll. Sie trennt sich von Peter und kündigt kurzerhand auch noch ihren Job.



Ilka bekommt nichts von den Problemen ihrer Freundin mit. Sie begleitet ihren Chef Ronaldo Schäfer, Direktor des Hamburger Hansson-Hotels, zu einer Aufsichtsratskonferenz nach New York. Dort ist nicht nur der schwedische Big-Boss Hansson von Schäfers langjähriger, erfolgreicher Arbeit für den Hotelkonzern überzeugt: Dem karrierebewussten Direktor winkt ein Sitz im Stockholmer Vorstand. Zu Hause ist Ronaldos Frau Ursula gar nicht so begeistert über die neuen Perspektiven ihres Mannes. Sie will nicht nach Stockholm umziehen.