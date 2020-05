Marie wird nach ihrer Trennung von Peter von Gutsbesitzer Hofstädter umworben. Der liebenswürdige, schon etwas ältere Witwer bietet ihr an, die Verwaltung seines Hofs zu übernehmen. Hofstädter verbindet damit die Hoffnung auf eine engere Beziehung. Marie mag ihn zwar sehr, sieht für sich in der Rolle der Gutsverwalterin allerdings keine Zukunftsperspektive.



So fährt sie kurz entschlossen zu der gerade aus New York zurückgekehrten Ilka nach Hamburg, um auf andere Gedanken zu kommen. Ilka möchte ihrer Freundin gerne aus der Misere helfen. Spontan hat sie die Idee, ihr ein Vorstellungsgespräch bei Dr. Begemann, dem Personalchef des Hansson-Hotels, zu vermitteln.



Maries Hoffnungen auf einen neuen Job werden bitter enttäuscht. Frustriert kehrt sie nach Hause zurück. Erst, als Ronaldo Schäfer die von den Datatypistinnen gefürchtete Auflösung des Schreibpools für kompletten Unfug erklärt, tut sich für Marie eine neue Chance auf. Ilka macht sich sofort auf den Weg nach Hitzacker, um ihrer Freundin die gute Nachricht zu überbringen. Doch Marie hat plötzlich Angst vor der eigenen Courage.