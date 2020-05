Das Hotel ist nicht genügend ausgelastet. Daher stellt der unzufriedene Hansson Ronaldo den jungen und ehrgeizigen Herrn von Winkler zur Seite. Auch das Country-Hotel in Hitzacker wird von Hansson skeptisch beurteilt. Doch da schlägt Maries große Stunde. Sie hat "ihr" Projekt bis ins Detail durchdacht und kann Hanssons Bedenken souverän widerlegen. So lernt Hansson auch Maries Eltern kennen und ist von ihrer herzlichen Art sehr angetan. Am nächsten Tag hat Marie plötzlich eine böse Vorahnung und sucht ihren Vater.