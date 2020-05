Ronaldos Frau Ursula hat nach einem Schwächeanfall einen Arzt konsultiert. Das Ergebnis der Untersuchung soll sie in einigen Tagen bekommen - dabei naht die Silber-Hochzeit mit Ronaldo.



Am Abend des Hochzeitstages führt Ronaldo seine Frau stilvoll zum Essen aus. Noch bevor beide mit Hors d'oeuvre beginnen, steht Tochter Heike im Restaurant. Sie ist extra aus Neuseeland angereist, um ihren Eltern zu gratulieren.



Ilka grämt sich in Gedanken an Maries großen Tag. Bevor Frank zu einem Kongress der Schönheitschirurgen nach London reist, versucht er, Ilka zu überzeugen, die Sache mit Marie entspannter zu sehen.



Vor lauter Trubel und Aufregung um den Sekretärinnen-Empfang kann Ben Marie eine freudige Botschaft erst mit einem Tag Verspätung überbringen: Er hat einen Plattenvertrag unter Dach und Fach. Mit Champagner und total stolz auf "seine" glückbringende Marie wartet er vor dem Hotel am Fleet, um sie mit einem selbst komponierten Liebeslied zu überraschen.