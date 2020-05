Elfie hat ihren Plattenvertrag unterschrieben. Etwas voreilig beschließt sie, im Hansson-Hotel zu kündigen. Renée glaubt sich am Ziel. Doch dann muss Elfie feststellen, dass der Plattenproduzent sie übers Ohr gehauen hat, und kann sich auf die Hilfe ihrer Kolleginnen und Kollegen vom Hansson-Hotel verlassen.



Während Ronaldo und Marie ein paar schöne gemeinsame Stunden in New York genießen, lernt Ilka auf Long Island den deutschen Journalisten Zoltan Landauer kennen. Für beide ist es die große Liebe. Doch die schöne Zeit währt nur kurz. Als Kriegsberichterstatter wird Zoltan in ein Krisengebiet gerufen.