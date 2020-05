Bei einem nächtlichen Bummel durch St. Pauli entdecken Renée, Albert, Ben und die "girl friends" zufällig Elfie, die in einem Nachtclub auftritt.



Ilka erfährt, dass ihr Vater an Krebs erkrankt ist und bald sterben muss. Seine Frau ist nicht gewillt, ihn zu pflegen, und fliegt zurück nach New York. Ilka bekommt Mitleid mit ihrem Vater.