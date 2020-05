In Nicoles junger Ehe gibt es Streit um die geplante Hochzeitsreise, im Büro wird sie von einem anonymen Anrufer belästigt, und die strenge Ilka will ihr nicht einmal den Urlaub bewilligen. Da trifft sie zufällig Dieter Saalbach. Ausgiebig ertränkt sie mit ihm ihren Kummer. Am nächsten Tag erscheint sie nicht im Büro, und Ilka wird fuchsteufelswild. Nur Marie beginnt, sich ernsthafte Sorgen zu machen.