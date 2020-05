Nicht nur, dass die Datatypistinnen Vera, Nicole und Elfie Marie mit größtem Misstrauen begegnen, auch Ilka wird das Zusammenleben mit Marie und Hund Biene bald zu viel. Ihr wäre es am liebsten, wenn Marie sich eine eigene Wohnung suchen würde. Zu allem Überfluss erwischt Ilka dann auch noch ihren Freund Frank beim Fremdgehen.



Unvermutet taucht Maries Ex-Freund Peter in Hamburg auf. Als Peter sie charmant umschmeichelt, kommen bald seine wahren Motive ans Licht: Er braucht unbedingt Geld. Marie, die für seinen Kredit gebürgt hat, soll ihm helfen.



Marie sucht bei ihren Eltern Hilfe. Diese wollen der Tochter finanziell nicht zu Peters Gunsten unter die Arme greifen. Entmutigt kehrt sie nach Hamburg zurück. Hier bricht das Eis mit den Kolleginnen. Marie wird von Nicole zu einer recht ungewöhnlichen Party eingeladen: Gäste und Gastgeberin tragen nur Dessous. Dort lernt sie Bendix Bast, Nicoles Bruder, kennen. Der junge Musiker zieht gerade aus seiner Wohnung aus und will sie Marie gern überlassen. Als sie ihn besucht, um sich sein Heim anzusehen, muss sie erst einmal ihre Höhenangst überwinden, denn Ben wohnt im fünften Stock. Die Wohnung gefällt Marie trotzdem auf Anhieb, scheint für sie aber unerschwinglich zu sein.