Denn ihre Englischkenntnisse sind sehr dürftig, und das Recherchematerial ist in englischer Sprache abgefasst. Sie erzählt den Freundinnen im Schreibpool von ihrem Problem: spontan sagen alle ihre Hilfe beim Übersetzen zu. Doch Daniela Holm verrät die Angelegenheit dem Chef. Am Montagmorgen hält der verärgerte Ronaldo Marie eine Standpauke, weil sie das vertrauliche Material weitergereicht hat. Marie arbeitet dennoch ehrgeizig weiter an dem Exposé. Zu allem Überfluss gerät sie wegen der vielen Überstunden in einen heftigen Streit mit Ben.



Daniela gesteht der fassungslosen Frau Stade, dass sie seit längerer Zeit ein Verhältnis mit dem verheirateten Dieter Saalbach hat. Diese rät ihr aus eigener, bitterer Erfahrung, eine klare Entscheidung zu fällen. Daniela trennt sich von Saalbach, der sich kurzerhand an Nicole ranmacht.

Außerdem spinnt er nach dem Erlebnis mit Hansson finstere Pläne. Dieter Saalbach verabredet sich mit Drommert, der für die ärgste Konkurrenz von Hansson, die Townhouse-Hotelkette, arbeitet.



Mit dem Vorsatz zu kündigen, fährt Marie am Wochenende zu ihren Eltern nach Hitzacker. Dort bekommt sie überraschend Besuch von Ben. Die beiden versöhnen sich. Wieder an ihrem Arbeitsplatz, findet sie einen Zettel von Ronaldo auf ihrem Schreibtisch, voll des Lobes über ihr Exposé. Jetzt ist Marie endlich bereit, den Kampf aufzunehmen und zu zeigen, was in ihr steckt.