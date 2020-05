Früher als erwartet kehrt Ilka aus Schweden zurück - und hört als Erstes von den Gerüchten, dass Marie eine Affäre mit Ronaldo haben soll.



Von Nicole weiß Marie, dass Ben ein Verhältnis mit seiner Band-Sängerin Linda hat. So fällt es ihr leichter, sich mit Ben auszusprechen und ihm von Ronaldo zu erzählen. In Freundschaft trennen sich die beiden.



Hansson und Palmström besuchen in Hamburg eine Tagung über Landhotels.



Das Projekt hat im größer und schöner gewordenen Deutschland ein verheißungsvolles Echo in der Hotelbranche. Hansson bedankt sich bei Marie. Und sogar Ilka äußert ihren Respekt vor dem, was Marie in den letzten Monaten geleistet hat.



Ronaldo ist stolz auf seine Marie und unternimmt mit ihr einen Kurztrip nach Hitzacker.



Nicoles großer Tag ist gekommen: Sie heiratet ihren Thorsten. Und auch für Vera scheint es ein Happy End mit ihrem geheimnisvollen Computerspezialisten Albert zu geben. Bei der Hochzeit erscheinen die Mitarbeiter des Hansson-Hotels fast vollzählig. Im Konfettiregen vor der Kirche finden sich alte und neue Paare zusammen.