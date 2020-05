Bei einem Picknick im Park mit Frank und Ben legt Marie Ilka die Karten und bekommt es mit der Angst zu tun. Sie schweigt, denn die Karten sprechen von Unfall und Tod.



Der Konzernchef Hansson ist inkognito nach Hamburg gereist. Er will sein Hotel testen. Die zahlreichen Image-Negativpunkte, die Hansson feststellt, will er im Gespräch mit Ronaldo klären. Es kommt zum Eklat, als Hansson den Direktor sprechen will und sich dem unverschämten Dieter Saalbach gegenübersieht.



Marie entschließt sich, ihre äußere Erscheinung zu verändern. Mit neuer Frisur verbringt sie mit Ilka, Frank und Ben ein erholsames Wochenende auf Sylt. Dort treffen sie in einer Strandbar den Musiker Achim Reichel. Kurz entschlossen übergibt Marie ihm eine Demokassette von Ben.



Auf der Rückfahrt verliert Ilka am Steuer von Franks Porsche die Gewalt über das Fahrzeug.