Die Idee der Romantik-Hotels lässt Marie nicht los. Sie hat ein bestimmtes Projekt im Auge: das Hofstädter-Anwesen. Als sie Hofstädter anruft, entschließt der sich spontan, nach Hamburg zu fahren. Dort lernt er Ronaldo Schäfer kennen. Hofstädter ist glücklich, Marie auszuführen und macht ihr einen Heiratsantrag. Marie weist ihn zurück. Verwirrt traut sie sich nicht, ihn auf das Hotelprojekt anzusprechen.



Im Hotel gehen die Intrigen weiter: Saalbach, von Drommert unter Druck gesetzt, hat sich inzwischen die Kopie von Maries Exposé besorgt. Und er vergnügt sich hemmungslos mit Nicole - seinen Einfluss als Chef betonend. Thorsten, ihr Verlobter, erwischt beide in eindeutiger Umarmung: Er schlägt Saalbach nieder. Nicole überzeugt Thorsten, dass eine schnelle Heirat der beste Treueschwur sei.



Ilka hadert im Krankenhaus mit ihrem Schicksal. Auf eigenen Wunsch lässt sie sich vorzeitig entlassen. Als sie aus dem Krankenhaus humpeln will, verunglückt sie und muss erneut operiert werden. Bei Maries Besuch kommt es zu einer heftigen Auseinandersetzung zwischen den beiden. Ilka beschuldigt Marie, an ihrem Stuhl zu sägen. Es kommt zum Bruch zwischen den beiden Freundinnen.