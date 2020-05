Im Schreibpool des Hansson-Hotels stehen Veränderungen bevor: Frau Stade wird zur Sekretärin des stellvertretenden Direktors Saalbach befördert und soll in Zukunft Ilka bei ihrer Arbeit unterstützen. Die Mädchen sind erleichtert, die strenge Vorgesetzte loszuwerden. Unklar ist noch, wer Frau Stades Nachfolgerin wird.



Ronaldo findet keine Zeit, sich um diese Personalentscheidung zu kümmern. Zusammen mit seiner Frau Ursula muss er Abschied von seiner Tochter Heike nehmen, die für ein Jahr nach Neuseeland fliegt.



Da Maries Ex-Freund Peter pleite ist und sie für ihn gebürgt hat, erscheint der Gerichtsvollzieher an ihrer Arbeitsstelle. Sie ist völlig ratlos, woher sie noch Geld nehmen soll. Ihre Freundin Ilka würde ihr gern etwas leihen, doch Marie geniert sich, dieses Angebot anzunehmen. Zudem ist ihr über alles geliebter Hund Biene bei den Eltern in Hitzacker ausgebüchst. Unverhofft erlebt Marie eine Überraschung: Biene ist vor lauter Sehnsucht den ganzen Weg von Hitzacker zu ihr nach Hamburg gelaufen.