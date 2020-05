Marie schlägt vor, ein Betriebsfest für die gesamte Hansson-Belegschaft in Hofstädters Gutshaus zu organisieren.



Wieder in Hamburg, fliegt Ronaldo kurzentschlossen mit Ilka nach Stockholm. Er erstattet Hansson Bericht, wie ideal Hofstädters Anwesen ist. Ronaldo bietet Ilka an, sie zur stellvertretenden Direktorin zu machen.



Marie und Frank holen beide spätabends vom Flughafen ab. Unter dem Vorwand, noch arbeiten zu wollen, nimmt Ronaldo Marie mit zu sich nach Hause. Bei einer Flasche Wein und im Gespräch über Sorgen und Nöte vergessen beide das Geschäftliche.



Zwischen Ilka und Frank kommt es unterdessen zum Streit. Ilka ist begeistert über ihre neue Berufsperspektive. Frank hat für ihre Kehrtwende kein Verständnis und fühlt sich verschaukelt.



Das Betriebsfest auf Hofstädters Gut wird ein voller Erfolg. Zwischen Marie und Ronaldo besteht eine eigentümliche Spannung. Am nächsten Morgen kann Marie Ronaldo schließlich die freudige Botschaft überbringen, dass Hofstädter an Hansson verkauft.