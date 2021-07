Dabei bringt Hamilton (Jakob Oftebro) nicht nur sein eigenes Leben, sondern auch das seiner Freundin Sonja (Katia Winter) in Gefahr.



Auch für die Säpo-Agentin Kristin Ek (Nina Zanjani) steht viel auf dem Spiel: Sie erfährt, dass ein mögliches Ziel des Angriffs ein mit Zuschauern voll besetztes Fußballstadion ist. Und mittendrin sitzen ihr Mann und ihre Tochter - von der drohenden Gefahr nichts ahnend, denn Kristins Mann hört in dem Fan-Getöse ihre Anrufe auf seinem Handy nicht. Wird Kristin ihre Familie rechtzeitig in Sicherheit bringen können?