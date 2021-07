Hamilton - Undercover in Stockholm (1)

Bei den traditionellen Feierlichkeiten zum 1. Mai herrscht in Stockholm die höchste Sicherheitsstufe: Innenministerin Sissela Lindgren (Anna Sise) plant eine Rede vor einer großen Menschenmenge.



Der junge Agent Carl Hamilton (Jakob Oftebro) hat von der CIA den Auftrag erhalten, eine Attentäterin aufzuspüren und ihren geplanten Anschlag auf die Innenministerin zu verhindern.



Doch Hamilton kann die Explosion einer Bombe nicht abwenden, und Lindgrens Pressereferent wird schwer verletzt. Was ist schiefgelaufen? Hamilton ist irritiert, dass seine CIA-Vorgesetzte Farrin Haig (Rowena King) seinen Einsatz als Erfolg wertet und ihn abziehen will.



Gleichzeitig gerät Hamilton wegen Bildern auf diversen Überwachungskameras ins Visier von Birger Hagman (Jörgen Thorsson) und Kristin Ek (Nina Zanjani), die für den schwedischen Nachrichtendienst Säpo arbeiten. Sie haben den Verdacht, dass Carl etwas mit dem Anschlag zu tun haben könnte. Auch D.G. (Krister Henriksson), Leiter der Einheit OP-5 des militärischen Abschirmdienstes, wo Carl seine Ausbildung als Agent begonnen hatte, wundert sich, dass Carl ausgerechnet jetzt wieder in Schweden ist.



D.G. versucht, Carl für seine Zwecke einzuspannen und mehr über die Hintergründe des Anschlags herauszufinden. Doch er weiß nicht, dass Carl auch für einen ausländischen Geheimdienst tätig ist. Vertraut D.G. ihm zu sehr?



Während die wahren Attentäter vom 1. Mai versuchen, Schweden zu verlassen, soll Hamilton für D.G. in Palästina mehr über die Hintergründe des Anschlags herausfinden. Doch die Reise in den Nahen Osten wird zu einer tödlichen Bedrohung für den jungen Geheimdienst-Agenten.



Unterdessen trifft sich D.G. in Moskau mit einem russischen Kollegen - und dieser hat eine ungewöhnliche Bitte: Joseph Tarabasov (Rein Oja) möchte nämlich, dass D.G. (Krister Henriksson) eine wichtige Zeugin namens Elena (Katharina Nesytowa) außer Landes schmuggelt und in Sicherheit bringt. Elena ist die Verlobte von Borisov, einem Russen, der vor ihren Augen erschossen wurde und allem Anschein nach Hintergrundinformationen zu den Vorgängen in Stockholm hatte.



Kristin und Birger stochern derweil immer noch im Dunkeln in Bezug auf die Hintermänner des Anschlags. Durch Birger erfahren sie jedoch einiges über die Identität von Carl Hamilton - und seine geplante Rückkehr aus dem Nahen Osten nach Stockholm.



Dann überschlagen sich die Ereignisse: An einer Tankstelle werden die gesuchten Attentäter erkannt und der Polizei gemeldet. Der Nachrichtendienst nimmt sofort die Verfolgung auf. Wird es den Sicherheitskräften gelingen, die Terroristen aufzuhalten?



Hauptdarsteller Jakob Oftebro, Jahrgang 1986, ist gebürtiger Norweger. Er begann im Alter von 18 Jahren mit einem Schauspiel-Studium in seiner Geburtsstadt Oslo. Erste Rollen hatte er ab 2007 an Theatern in Stavanger und Kopenhagen, bevor er für den Sender TV2 als Komiker und Moderator in einer Unterhaltungsshow engagiert wurde.



Internationale Aufmerksamkeit erregte er erstmals 2012 für seine Rolle des Torstein Raaby in dem Film "Kon-Tiki", der als Bester ausländischer Film für einen Oscar nominiert wurde.



Es folgten Rollen in weiteren Filmen und Serien - unter anderem "Lilyhammer", "Die Brücke - Transit in den Tod", "Countdown Copenhagen" und "Jussi Adler-Olsen: Erlösung". 2014 wurde Oftebro auf der Berlinale als Shooting Star ausgezeichnet.