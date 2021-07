Hamilton - Undercover in Stockholm (2)

Der Leiter der Abteilung OP-5 des militärischen Abschirmdienstes, D.G. (Krister Henriksson), bringt die russische Zeugin Elena (Katharina Nesytowa) in Stockholm in einer sicheren Wohnung unter. Doch im Haus gegenüber hat sich ein Scharfschütze einquartiert, der die Gespräche von Elena belauscht. Was hat der Unbekannte vor? Und in wessen Auftrag handelt er?



In der Zwischenzeit kann Hamilton (Jakob Oftebro) D.G. berichten, dass der beim Anschlag vom 1. Mai schwer verletzte Pressereferent der Innenministerin Sissela Lindgren (Anna Sise) einen engen E-Mail-Kontakt mit dem in Russland getöteten Mann unterhalten hat, dessen Verlobte nun unter dem Schutz von D.G. steht. Und das Material, das sich in den E-Mails findet, ist äußerst brisant.



Wegen des Aufbaus einer Cyberabwehr gerät Innenministerin Lindgrenin in Streit mit ihrem Mitarbeiter Alfred Gripenberg (Thomas Hanzon). Dieser will keine eigene Lösung, die viel Zeit in Anspruch nehmen würde, sondern die Hilfe der USA annehmen - was die Ministerin rigoros ablehnt.



Als sich Lindgren in die Klinik begibt, in der ihr schwer verletzter Pressereferent Norling liegt, fällt dort kurz der Strom aus und das Computernetzwerk geht offline - eine erneute Cyberattacke.



Unbekannte Hacker haben das Computersystem der Stockholmer Klinik lahmgelegt. Sie fordern ein Lösegeld in Höhe von zehn Millionen Dollar. Und ohne Zugriff auf die elektronische Krankenakte können die Ärzte nun nicht die lebensrettende Operation an Norling vornehmen. Lindgren muss eine einsame Entscheidung treffen zwischen dem Leben ihres Mitarbeiters und ihrer Maxime, dass der schwedische Staat nicht erpressbar ist.



Hamilton, der nur auf ausdrücklichen Wunsch seiner CIA-Chefin Farrin Haig (Rowena King) mit dem schwedischen Abschirmdienst kooperiert, übergibt auch ihr alle ihm vorliegenden Informationen. Er erhält von Haig sogleich einen neuen Auftrag: Hamilton soll nach Hamburg fliegen und dort die Attentäter aufspüren, um sie zu ihren Auftraggebern zu befragen.



Hamilton gelingt es tatsächlich, sich an die Fersen der flüchtigen Terroristen zu heften. Doch ihm droht von ganz anderer Seite Ungemach: D.G. findet heraus, dass Hamilton eigentlich für eine geheime Einheit der CIA arbeitet - dem sogenannten Projekt "Paperstone Sky".



Und auch Kristin (Nina Zanjani), mit der Carl gemeinsam nach den Attentätern fahndet, ahnt, dass Hamilton nicht nur für die Schweden arbeitet. Als Kristin und Carl in Hamburg endlich den Unterschlupf der Terroristen erreichen, müssen die beiden eine ungeheuerliche Entdeckung machen, die die gesamte Operation gefährdet und sie beide in höchste Lebensgefahr bringt.



Die deutsch-russische Schauspielerin Katharina Nesytowa, hier in der Rolle der russischen Zeugin Elena zu sehen, wurde 1985 in Berlin geboren und wuchs zweisprachig auf. Ihre Kindheit verbrachte sie in Moskau. Schon als Jugendliche bekam sie erste Theaterrollen. Seit 2004 ist sie in zahlreichen Filmen und Serien sowie auf der Theaterbühne zu sehen. Einem breiten Publikum dürfte sie als Dr. Theresa Koshka in der Serie "In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte" bekannt sein, aus der sie vor Kurzem ihren Ausstieg erklärte.