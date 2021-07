Hamilton - Undercover in Stockholm (3)

Sowohl der Leiter der Abteilung OP-5 im militärischen Abschirmdienst, D.G. (Krister Henriksson), als auch Kristin (Nina Zanjani) machen sich auf die Suche nach Carl (Jakob Oftebro), doch vergebens. Er ist wie vom Erdboden verschluckt.



In einem Ferienhaus auf einer abgelegenen Insel kommen sich Carl und Sonja (Katia Winter) derweil näher. Doch nach einem romantischen Dinner am Ufer taucht plötzlich ein Killer auf - mit dem Auftrag, Carl zu eliminieren. Es ist Carls ehemaliger Kumpel Mike (Reimo Sagor). Zwischen den beiden Freunden entbrennt ein gnadenloser Zweikampf. Und Sonja muss mitansehen, wie Carl seinen Gegner brutal tötet. Entsetzt flieht sie von der Insel.



Verzweifelt versucht Hamilton nun herauszufinden, wer in diesem Spiel welche Fäden zieht und wie er zum Spielball konkurrierender Interessen werden konnte. Und es kommt noch schlimmer: Seine CIA-Chefin Farrin Haig (Rowena King) lässt ihn fallen und gibt ohne Skrupel ein brisantes Video an die Schweden weiter.



Das Video zeigt Hamilton dabei, wie er eine Agentin am Tag des Anschlages in Stockholm ermordet. Da der Säpo glaubt, Hamilton arbeite für die Abteilung OP-5, soll die Einheit von D.G. mit sofortiger Wirkung aufgelöst werden. Der Säpo beschlagnahmt sämtliche Unterlagen. Hamilton wird derweil gefasst und kommt in Untersuchungshaft.



Während eines Verhörs gelingt es Hamilton, Kristin verschlüsselt über die wahren Hintergründe der diversen Morde und Attentate zu berichten. Da er weiß, dass sein Leben in Gefahr ist und er in Untersuchungshaft wie auf einem Präsentierteller sitzt, bittet er sie um ihre Hilfe. Wird Kristin dem undurchsichtigen Hamilton, der sie schon so oft angelogen hat, diesmal vertrauen?



Katia Winter, die in "Hamilton - Undercover in Stockholm" als Hamiltons Freundin Sonja zu sehen ist, kam 1983 in Stockholm zur Welt. Nach einem Studium der Schauspielerei in Stockholm und England bekam sie schnell erste Rollen in Filmen und Serien und startete eine internationale Karriere. Rollen ergatterte sie unter anderem in der Kultserie "Dexter" und in der Mysteryserie "Sleepy Hollow". Katia Winter lebt und arbeitet in Los Angeles.