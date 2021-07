Hamilton - Undercover in Stockholm (4)

Hamilton (Jakob Oftebro) macht in der Ukraine ein Hacker-Hauptquartier ausfindig, aus dem heraus eine Flut von Fake News über Attentate und Unglücke in Schweden verschickt werden. Und er findet heraus, dass genau einer dieser Anschläge tatsächlich durchgeführt werden soll, bei dem viele Menschen sterben könnten. Nur welcher Anschlag unter den vielen Fake News soll tatsächlich umgesetzt werden? Selbst für Birger, den IT-Experten der Säpo, gleicht die Suche nach dem tatsächlichen Anschlagsziel nach der sprichwörtlichen Nadel im Heuhaufen.



Es beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit: Stockholm droht ein schreckliches Attentat nie da gewesenen Ausmaßes. Und seinem ehemaligen Mentor D.G. (Krister Henriksson) und dessen Mitarbeiterin Astrid (Annika Hallin) sind nach der Schließung ihrer Abteilung OP-5 im militärischen Abschirmdienst die Hände gebunden.



Der junge CIA-Agent versucht daraufhin selbst, den Anschlag zu verhindern und die Hintermänner des Angriffs ausfindig zu machen - und damit gleichzeitig gegenüber dem schwedischen Nachrichtendienst Säpo seine eigene Unschuld zu beweisen.



Dabei bringt Hamilton nicht nur sein eigenes Leben, sondern auch das seiner völlig im Dunkeln tappenden Freundin Sonja (Katia Winter) in Gefahr, die ohne eigenes Zutun zwischen die Fronten geraten ist.



Auch für die Säpo-Agentin Kristin Ek (Nina Zanjani) steht viel auf dem Spiel: Sie erfährt, dass ein mögliches Ziel des Angriffs ein mit Zuschauern voll besetztes Fußballstadion sein könnte. Und mittendrin sitzen ihr Mann und ihre Tochter - von der drohenden Gefahr nichts ahnend, denn Kristins Mann hört in dem Fangetöse ihre Anrufe auf seinem Handy nicht. Wird Kristin ihre Familie rechtzeitig in Sicherheit bringen können?



Carl Hamiltons ehemaliger Mentor und Leiter der Einheit OP-5 beim militärischen Abschirmdienst, D.G., wird verkörpert von Krister Henriksson. Der schwedische Schauspieler, Jahrgang 1943, feierte seinen Durchbruch am Theater 1973 in der Rolle des Peer Gynt. Dem deutschen TV-Publikum wurde er vor allem als Kommissar Kurt Wallander in der Serie "Mankells Wallander" bekannt.