Serien | Hanna Svensson - Blutsbande - Vorschau

Hanna Svensson, Ermittlerin für Wirtschaftskriminalität in Stockholm, bekommt mit, dass ihr Geliebter und Kollege Sven entführt wird. Die Spur führt zur kroatischen Familie Mimica, die das Drogengeschäft für ganz Skandinavien an sich reißen will.