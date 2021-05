Christian (Adam Pålsson) hatte sich während seines Einsatzes in die Schwester des Drogenbosses verliebt und war mit ihr gemeinsam in Richtung Karibik untergetaucht, um der Rache von Davors und Blankas Mutter, Dubravka Mimica (Malgorzata Pieczynska), zu entgehen. Dubravka selbst schwört Rache und lässt ihre rechte Hand Laura (Shada-Helin Sulhav) nach Christian suchen.



Hanna (Marie Richardson) arbeitet derweil unermüdlich daran, eine undichte Stelle im Revier zu finden, um der Verbrecherfamilie ein für alle Mal das Handwerk zu legen und Christian so eine Rückkehr nach Schweden zu ermöglichen.



Bei ihren Ermittlungen erfährt sie, dass der Maulwurf bei der Polizei von Dubravka inzwischen an eine mächtigere Verbrecherorganisation verkauft wurde, die sich "Der Ring" nennt - eine landesweit operierende Organisation aus korrupten Polizisten, die bei Razzien stets einen Teil der beschlagnahmten Waffen und Drogen abzweigen und gewinnbringend verkaufen.



Hanna und ihr Kollege Björn (Magnus Krepper) finden heraus, dass einer dieser Polizisten Lasse Wiking (Antti Reini) ist. Nach Beratungen mit ihrem Chef Kanehed (Jacob Ericksson) versuchen sie, den "Ring" zu infiltrieren. Doch Lasse riecht den Braten und reagiert - mit tödlichen Konsequenzen.