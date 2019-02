Sven (Johan Hedenberg) wollte seine Kollegin und Geliebte Hanna eigentlich über seine anonyme Informantin namens Inez informieren - doch dazu kam es nicht mehr. Ein geheimes Handy, das Hanna findet, ist ihre einzige Möglichkeit, mit Inez in Kontakt zu treten. Sie versucht, an Informationen zu kommen, indem sie so tut, als würde Sven Nachrichten schreiben.