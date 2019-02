Von Inez erfahren die Ermittler, wo sich Majmun (Ivica Zubak) aufhält - Svens mutmaßlicher Mörder. Doch Björn (Magnus Krepper) will mehr als nur den Mörder von Sven fassen. Er will auch die anstehende Operation "Krajina" der Familie Mimica aufdecken, während die nicht eingeweihten Kollegen aus der Abteilung der Motorradgang der "Mobsters" zu Leibe rücken - ein Ablenkungsmanöver, da Hanna (Marie Richardson) und Björn glauben, dass Davor Mimica (Alexej Manvelov) einen Maulwurf in ihrer Abteilung hat.