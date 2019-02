Davor (Alexej Manvelov) will sich um die Beseitigung der Leiche kümmern und nutzt diesen Umstand, um die "Mobsters" weiterhin gegen die "Delincuentos" aufzubringen.



Stefan (Peshang Rad) will sich an Christian (Adam Pålsson) für dessen Affäre mit seiner Verlobten Blanka (Sandra Redlaff) rächen und erzählt Davor von einer Drogenrazzia bei Christian, die er mit ansehen konnte. Nun muss Christian dem Chef Rede und Antwort stehen. Sein Einsatz als Informant der Polizei steht damit auf dem Spiel.



Schuld an der Durchsuchung bei Christian ist ausgerechnet seine eigene Mutter Hanna Svensson (Marie Richardson). Die Ermittlerin vermutet, dass ihr Sohn wieder dealt und schickt deswegen die Kollegen zu einer Razzia vorbei - noch immer nicht wissend, dass Christian ihr Informant "Inez" bei den Mimicas ist.



Daraufhin erklärt ihr Christian, der ebenfalls nicht ahnt, dass seine eigene Mutter sein Kontakt bei der Polizei ist, sie sei für ihn gestorben.



Da bei Christian keine Drogen gefunden wurden und er glaubhaft versichert, dass die Razzia nichts mit seiner Arbeit bei den Mimicas zu tun hat, entschließt sich Davor, Christian zu halten. Doch die Ruhe währt nicht lang: Nachdem Christian und Stefan zwei Angehörigen der "Mobsters" gestrecktes Koks angedreht haben, wollen die beiden Biker Wiedergutmachung. Im Zuge einer Prügelei erschießt Stefan dabei einen der Rocker aus Versehen.