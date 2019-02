Christian (Adam Pålsson) kann in Erfahrung bringen, dass Majmun (Ivica Zubak), der mutmaßliche Mörder von Sven, ein U-Boot mit Drogen aus Kaliningrad in Empfang nehmen soll. Auch die Ermittler rund um Christians Mutter Hanna Svensson (Marie Richardson) wissen inzwischen von dem U-Boot und überwachen per GPS das Mutterschiff, das sich von Kaliningrad aus auf den Weg in Richtung Schweden gemacht hat.