Heldts bester Kumpel Achmed verdient sein Geld hauptsächlich mit Taxifahren, aber auch anderweitigen Geschäften wie seinem Bauchladen. Er ist Heldts bevorzugter Spielzeugdealer. Achmed kann alles besorgen! Wie er zu den Dingen kommt, fragt man besser nicht genauer nach. Gewieft und schlau wie ein Fuchs zieht er seinem Polizistenfreund für diverse Hilfsaktionen Geld aus der Tasche. Denn für Heldt ist Achmed oft Retter in der Not, nicht nur wenn es um Computer und IT-Kenntnisse geht. Selbst Hauptkommissar Grün akzeptiert oft die Einsätze von "Herrn Achmed", wie nur er ihn nennen darf, für die Polizei Bochum. Konflikte und Streit kann Achmed nicht leiden. Ebenso wie Heldt ist er Mitglied im VFL-Fanclub "Never steig‘ ab" (NSA).