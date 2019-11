Der Schlag auf den Kehlkopf konnte das nicht auslösen. Irgendetwas muss der junge Mann also kurz vor dem Angriff zu sich genommen haben. Ein Gift? Heldt und Hauptkommissar Grün gehen von einem gezielten Anschlag aus, denn Frau Dr. Holle und ihre Assistentin Linda Montgomery stellen im Müllcontainer mit einer unbekannten Substanz präparierte Schokoladenkugeln sicher. Rike erinnert sich daran, dass der Täter ein auffälliges Piratentuch um den Kopf getragen hat. Handelt es sich um einen bedürftigen Konkurrenten, der Tobi bereits im Netz massiv bedroht hat, weil er auf die Lebensmittel angewiesen ist, während die beiden Studenten aus den gesammelten Lebensmitteln ein "Kunstprojekt" machen?



Wie Staatsanwältin Bannenberg und Hauptkommissar Grün, die beide im Feinkostladen Kunden sind, feststellen müssen, scheint auch die Inhaberin Maike Jacobi hinter ihrer freundlichen Fassade ein anderes Gesicht zu verbergen, wenn es um das Thema Mülltauchen geht. Aber ist ihr ein Giftanschlag zuzutrauen?



Heldt beschleicht, je mehr er sich in den Fall vertieft, ein ganz anderer Verdacht. Er greift wieder einmal in die Trickkiste, um sowohl den Piraten dingfest zu machen als auch das Rätsel um die Schokoladenkugeln zu lösen, die eine heiße Spur zum wahren Täter sind.