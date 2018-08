Und tatsächlich - Fehrichs ist hoch verschuldet. Das Einzige, was er noch zahlt, ist der Unterhalt für seine ihm entfremdete Tochter Julia. Als der Einsatzbefehl zur Erstürmung des Kiosks bevorsteht, schleicht sich Heldt kurzerhand durch die Hintertür selbst in den Kiosk, um so eine vorzeitige Eskalation zu verhindern. Sollte sich das als fatale Fehlentscheidung herausstellen?